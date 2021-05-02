ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров

02.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Иранские дзюдоисты исключены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля, передает lenta.ru.




Изначально Международная федерация дзюдо (IJF) настаивала на неопределенном сроке наказания.

Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отстранить сборную Ирана по дзюдо на четыре года от участия в международных стартах.

Дисквалификация отсчитывается с 2019 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранские дзюдоисты исключены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля, передает lenta.ru.
 
Новости дня
Новости разные
 
В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by