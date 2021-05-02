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Иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров
Источник материала: Партизан
Иранские дзюдоисты исключены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля, передает
Изначально Международная федерация дзюдо (IJF) настаивала на неопределенном сроке наказания.
Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отстранить сборную Ирана по дзюдо на четыре года от участия в международных стартах.
Дисквалификация отсчитывается с 2019 года.
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Иранские дзюдоисты исключены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля, передает lenta.ru.
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