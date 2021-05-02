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5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На минувшей неделе народный лидер побывала с рабочими визитами в Австрии и Италии.
Италия, как
В Риме Светлана Тихановская встретилась с белорусами Италии. Предлагаем избранное (фото Andrea Miconi).
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На минувшей неделе народный лидер побывала с рабочими визитами в Австрии и Италии.
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