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5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии

02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На минувшей неделе народный лидер побывала с рабочими визитами в Австрии и Италии.

В Австрии, кроме прочего, Светлана Тихановская и министр иностранных дел этой страны Александр Шалленберг обсудили принятие Всеобъемлющего плана помощи Беларуси от ЕС и четвертого пакета санкций ЕС, обсуждение которого запланировано на 10 мая.

Италия, как подытоживает пресс-служба белорусского политика, усилит поддержку медиа и гражданского общества Беларуси, поддержит «умные санкции» против режима.

В Риме Светлана Тихановская встретилась с белорусами Италии. Предлагаем избранное (фото Andrea Miconi).

5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии
5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии
5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии
5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии
5 душевных мгновений. Встреча Тихановской с белорусами Италии

 
 
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На минувшей неделе народный лидер побывала с рабочими визитами в Австрии и Италии.
 
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