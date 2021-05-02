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Пинские власти будут освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной ситуации
Источник материала: Навiны
Решением Пинского горСовета местному горисполкому делегировано право освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как сказано в документе, пинчан могут освободить как полностью, так и частично в случае, если транспортное средство не используется при осуществлении предпринимательской деятельности.
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Пинские власти будут освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной ситуации
Решением Пинского горСовета местному горисполкому делегировано право освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной...
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