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Пинские власти будут освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной ситуации

02.05.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Решением Пинского горСовета местному горисполкому делегировано право освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пинские власти будут освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной ситуации

Как сказано в документе, пинчан могут освободить как полностью, так и частично в случае, если транспортное средство  не используется при осуществлении предпринимательской деятельности.

 

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Решением Пинского горСовета местному горисполкому делегировано право освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной...
 
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