Пинские власти будут освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной ситуации

Решением Пинского горСовета местному горисполкому делегировано право освобождать от уплаты транспортного налога людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.





Как сказано в документе, пинчан могут освободить как полностью, так и частично в случае, если транспортное средство не используется при осуществлении предпринимательской деятельности.