ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГУБОПиК пугает административной ответственностью за подписки на «экстремистов» в телеграме. Вот что говорит закон

02.05.2021 12:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Беларуси признаны экстремистскими не менее 40 телеграм-каналов. В тг-канале ГУБОПиК утверждают, что подписка на подобные влечет за собой административную ответственность. Чтобы разобраться в вопросе, «Наша Нива» попросила адвокатов прокомментировать предупреждение от силовиков.  

Адвокат Антон Гашинский сказал, что действительно есть ответственность за «дзеянні ў дачыненні да інфармацыйнай прадукцыі, уключанай у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, прадугледжана адміністрацыйным заканадаўствам, а менавіта ч. 2 арт. 19.11 КаАП (для фізічных асоб — штраф да 20 базавых велічынь, для ІП — ад 20 да 50 базавых велічынь, для юрыдычных асоб — ад 50 да 200 базавых велічынь). Однако, по словам адвоката, правонарушением является именно распространение информации. И даже если человек подписан на «экстремистский» тг-канал, наказать его можно лишь в том случае, если будет доказано, что он передавал или намеревался передать кому-то продукцию этого тг-канала. 

Адвокат Марина Юденко согласна с коллегой. И говорит, что причиной для наступления административной ответственности может стать не подписка, а именно распространение якобы запрещенной информации. По словам Марины, распространение – это пересылка постов, репосты и «іншыя спосабы давядзення да ведама хоць бы адной асобы незалежна ад спосабу». 

Адвокат Андрей Мачалов высказался максимально кратко: «Гэта немагчыма па законе. Глядзіце 19.11 КаАП. Падпіска – гэта яшчэ не значыць распаўсюд». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси признаны экстремистскими не менее 40 телеграм-каналов. В тг-канале ГУБОПиК утверждают, что подписка на подобные влечет за собой административную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко порет горячку: новым декретом он может себя «закопать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by