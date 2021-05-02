ГУБОПиК пугает административной ответственностью за подписки на «экстремистов» в телеграме. Вот что говорит закон

Источник материала: KYKY

В Беларуси признаны экстремистскими не менее 40 телеграм-каналов. В тг-канале ГУБОПиК утверждают, что подписка на подобные влечет за собой административную ответственность. Чтобы разобраться в вопросе, «Наша Нива» попросила адвокатов прокомментировать предупреждение от силовиков.

Адвокат Антон Гашинский сказал, что действительно есть ответственность за «дзеянні ў дачыненні да інфармацыйнай прадукцыі, уключанай у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, прадугледжана адміністрацыйным заканадаўствам, а менавіта ч. 2 арт. 19.11 КаАП (для фізічных асоб — штраф да 20 базавых велічынь, для ІП — ад 20 да 50 базавых велічынь, для юрыдычных асоб — ад 50 да 200 базавых велічынь). Однако, по словам адвоката, правонарушением является именно распространение информации. И даже если человек подписан на «экстремистский» тг-канал, наказать его можно лишь в том случае, если будет доказано, что он передавал или намеревался передать кому-то продукцию этого тг-канала.

Адвокат Марина Юденко согласна с коллегой. И говорит, что причиной для наступления административной ответственности может стать не подписка, а именно распространение якобы запрещенной информации. По словам Марины, распространение – это пересылка постов, репосты и «іншыя спосабы давядзення да ведама хоць бы адной асобы незалежна ад спосабу».

Адвокат Андрей Мачалов высказался максимально кратко: «Гэта немагчыма па законе. Глядзіце 19.11 КаАП. Падпіска – гэта яшчэ не значыць распаўсюд».