«Алкоголь и сладкое полностью не исключил». Белорус о том, как похудел более чем на 50 кг

Источник материала: Tut.by

История о похудении 27-летнего Виталия из Витебска — с экзотикой. Экзотическим в ней стало место действия: парень в весе 135 кг (при росте 184 см) устроился работать на круизный лайнер и там смог избавиться от 52 лишних килограммов. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как это было.



Фото: из личного архива Виталия

Почему белорус решил худеть на лайнере

Виталий с детства любил спорт — играл профессионально в футбол, ходил на кикбоксинг. Эта любовь вылилась в получение высшего образования по специальности физическая культура. Но в 20 лет парень получил серьезную травму — вылетел диск из позвоночника, защемило нерв. Была долгая реабилитация и долгое отсутствие двигательной активности.

— Потом работал и таксистом, и менеджером по продажам. Образ жизни был далек от правильного: много пива, шашлыков, вечеринок. Мог съесть за день пачку майонеза с мясом или салатом, все жарил на масле…

За шесть лет Виталя наел больше 50 кг, но это его не сильно смущало.

В 2018 году он оформил 7-месячный контракт для работы на круизном лайнере спасателем в аквапарке и бассейне.



Так Виталий выглядел, когда приехал работать на лайнере. Фото: из личного архива

Лайнер, на который попал белорус, ходил между Северной и Южной Америками. Благодаря этой работе Виталя побывал в Мексике, на Кубе, в Доминикане, на Багамских и Карибских островах…

— Но из-за лишнего веса работать было совсем непросто. Не мог быстро пробежаться, подняться. Да и качество жизни сильно упало: стал неповоротливым, появилась одышка, головокружение, когда резко вставал. От спортсмена не осталось и следа: к 26 годам ни разу не мог подтянуться.



Так Виталий выглядел, когда приехал работать на лайнере. Фото: из личного архива

На лайнере парень понял, что он не слишком отличается от тех гостей, которые страдают избыточным весом. Не вселяла иллюзий и рабочая форма размера XL.

— Побудило худеть, наверное, общение с людьми. Они иногда спрашивали, чем я занимался в Беларуси. Когда говорил, что я спортсмен, удивленно улыбались.

«Отмывал куриную грудку от масла в умывальнике»

Виталий уверен: для быстрого похудения нужно четыре вещи — режим (дня и питания), отказ от алкоголя, полноценная программа тренировок и серьезная настроенность на результат. С первыми тремя пунктами на лайнере было очень сложно.

— Что касается режима, то за все 7 месяцев у меня не было ни одного официального выходного — только окна в рабочем графике: иногда днем, иногда утром или вечером. А в это свободное время ты не всегда отдохнешь, выспишься. Например, лайнер в порту Мексики, у тебя пара свободных часов: конечно, идешь гулять, что-то себе купить. Режим сна был вообще никаким, спал иногда по четыре часа. Уверен, что здесь бы я себя очень жалел из-за такого расписания, там все ощущалось немного по-иному.



Виталя начал занятия в тренажерном зале на лайнере. Фото: из личного архива

Что касается тренировок, то на корабле был тренажерный зал, но не с привычным набором инвентаря. Не было штанг — только гантели, и некоторых тренажеров, которыми гости могли бы травмироваться.

— Составил программу из того, что было — это круговые тренировки и тонны кардио. Иногда просто умирал в зале, но продолжал, потому что очень хотел похудеть. Не тренировался только тогда, когда совсем не мог ходить от усталости.

Но сложнее всего было решить вопрос с питанием. На лайнере очень много еды, и она доступна практически в режиме 24/7.

— Если ПП-гарнир можно было найти, то все мясо жарилось. На кухне в основном работали ребята из Индии, и они добавляли очень много масла и специй. Даже обычная куриная грудка готовилась во фритюре. На меня странно смотрели, когда я брал кусочек готовой грудки и в умывальнике отмывал ее от масла.



В первый месяц тренировок. Фото: из личного архива

Считать калории не было возможности. Так что белорус отказался от еды, которая плавала в масле, от мучного, газировок. Из сладкого позволял себе что-то раз в месяц.

— Алкоголь, кстати, полностью тоже не исключил. На лайнере после работы у тебя есть право пойти в бар для персонала и там немного выпить.

«Многих судьба привела на лайнер не от хорошей жизни»

Скорректированный рацион и физические нагрузки дали результаты: каждый месяц Виталя сбрасывал около 10 кг.

— Сыграло роль то, что я хотел похудеть. Плюс сам формат работы. Позже узнал, что важно оценивать то количество калорий, которое мы тратим в привычной жизни. Мы сидим за стулом или стоим — это одно, мы делаем что-то руками на производстве, куда-то постоянно ходим — другое. У меня был рабочий график 9−12 часов на ногах, и мне надо было постоянно куда-то ходить — то в аквапарк, то в бассейн. И все это на жаре.



Шестой месяц похудения. Фото: из личного архива

За тем, как «таял» белорус, с любопытством наблюдали коллеги на лайнере. А это люди порядка 50 национальностей.

— Все были со своей историей. Многих судьба привела на корабль не от хорошей жизни. Поэтому как бы тяжело порой мне не было — я не жаловался, думая о том, что лишний вес не самая большая проблема в жизни.

Белорус вспоминает, что, когда он прибыл на лайнер, то работал с одним менеджером, который потом на несколько месяцев уехал на каникулы. Когда вернулся, похудевшего Виталю не узнал, принял за нового сотрудника.

— Сильно изменилось не только тело, но и лицо. Да и в принципе, такой опыт немного корректирует отношение к жизни.



Шестой месяц похудения. Фото: из личного архива

Виталий, например, верит, что мысли — материальны. И подтверждает это еще одной историей с жизни на лайнере.

— У меня была детская мечта попасть на баскетбольный матч «Майами Хит». И почему-то именно у моего лайнера из огромного количества вариантов был домашний порт в Майами. И да, эта мечта осуществилась!

Режим наладил уже дома

Вернулся в Беларусь Виталя в весе 83 кг (минус 52 кг). Знакомые очень удивились такому преображению.

— Многие говорят, мол, там в Америке легче было похудеть. Почему-то всем кажется, что если ты чего-то достиг, то причина не в тебе, а в обстоятельствах. Хотя на самом деле на лайнере худеть было совсем непросто, и начал я со второго месяца неслучайно. Первый — я объедался, пробовал все эти яичницы с беконом, арахисовую пасту — как в американских фильмах.

Останавливаться на результатах шести месяцев работы парень не стал — он решил преобразить тело и сделать его более спортивным. Дома наладил режим дня и питания, стал изучать диетологию, нутрициологию, обновил знания по анатомии и биомеханике движения. Отказался от алкоголя, стал готовить без масла, считать калории.

— Работаю над формой и хочу выступить на соревнованиях по бодибилдингу. Иногда снимаюсь в качестве модели. После поездки и той встряски, которую я получил, жизнь изменилась. И что больше всего радует — физическое состояние тела и возможность быть мобильным.