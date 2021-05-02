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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра

02.05.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра
Фото: БЕЛТА
Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории дожди, местами сильные, грозы. Утром и днем во многих районах кратковременные дожди, по северо-западу возможен мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, по востоку плюс 8-13. Днем будет 3-9 тепла, в юго-восточных районах 10-13 градусов выше нуля.
 
 
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На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
 
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