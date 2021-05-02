Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории дожди, местами сильные, грозы. Утром и днем во многих районах кратковременные дожди, по северо-западу возможен мокрый снег.Ночью температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, по востоку плюс 8-13. Днем будет 3-9 тепла, в юго-восточных районах 10-13 градусов выше нуля.