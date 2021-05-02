|
Фотофакт: К Пасхе в Бресте зацвели магнолии
Источник материала: Партизан
Это растение с утонченными, будто фарфоровыми цветками белого, розового и фиолетового цвета (в диаметре могут достигать 15 см и более) заслужило эпитет «аристократическое».
Из приблизительно 240 видов в Беларуси адаптировались три самых морозостойких. Особенный климат Бреста («южной столицы Беларуси») позволяет успешно культивировать магнолии. Они произрастают в городском парке культуры и отдыха, а также в Зимнем саду Бреста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это растение с утонченными, будто фарфоровыми цветками белого, розового и фиолетового цвета (в диаметре могут достигать 15 см и более) заслужило эпитет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)