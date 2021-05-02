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Фотофакт: К Пасхе в Бресте зацвели магнолии

02.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это растение с утонченными, будто фарфоровыми цветками белого, розового и фиолетового цвета (в диаметре могут достигать 15 см и более) заслужило эпитет «аристократическое».

Из приблизительно 240 видов в Беларуси адаптировались три самых морозостойких. Особенный климат Бреста («южной столицы Беларуси») позволяет успешно культивировать магнолии. Они произрастают в городском парке культуры и отдыха, а также в Зимнем саду Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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Это растение с утонченными, будто фарфоровыми цветками белого, розового и фиолетового цвета (в диаметре могут достигать 15 см и более) заслужило эпитет...
 
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