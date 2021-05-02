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Алексей Навальный: «Помню о том, что все будет хорошо»

02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политзаключенный №1 – о том, что жизнь и любовь победили.

Алексей Навальный: «Помню о том, что все будет хорошо»

– Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили, – пишет 2 мая политик Алексей Навальный. – С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех: и верующих (кто я сейчас), и неверующих (кем я был), и воинствующих атеистов (кем я тоже был). Всех обнимаю и всех люблю.

Как же я долго ждал эту Пасху. Ну да и Великий пост в этом году у меня выдался непростой. К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все ещё в первой половине своей увлекательный трансформации «из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину».

Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальном настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо.

 
 
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Российский политзаключенный №1 – о том, что жизнь и любовь победили.
 
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