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Алексей Навальный: «Помню о том, что все будет хорошо»
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политзаключенный №1 – о том, что жизнь и любовь победили.
– Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили, –
Как же я долго ждал эту Пасху. Ну да и Великий пост в этом году у меня выдался непростой. К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все ещё в первой половине своей увлекательный трансформации «из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину».
Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальном настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо.
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Российский политзаключенный №1 – о том, что жизнь и любовь победили.
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