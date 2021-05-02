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Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх
02.05.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О вкладе легендарных разведчиков "Кембриджской пятерки" в победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова.
Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.
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"Кембриджская пятерка" — группа разведчиков СССР, в которую входили выпускники Кембриджа из лучших английских семей. Как участники пятерки готовили СССР к войне и...
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