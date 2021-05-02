Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кембриджская пятерка: как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх

Секретные данные немцев и тайные переговоры Британии и США с Третьим рейхом: о чем еще знали в СССР благодаря легендарным разведчикам?

О вкладе легендарных разведчиков "Кембриджской пятерки" в победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова.

Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.

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