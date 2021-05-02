|
Пасхальный подарок: Лукашенко передал в дар церкви Туровский крест
02.05.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая- Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая Кафедральный собор в Турове, передал в дар храму воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест, сообщает пресс-служба главы государства.
Святыня - Туровский крест - был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке. Воссозданием креста специалисты занимались несколько лет.
Посещая храм, президент, призвал граждан к созиданию.
"Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением", - сказал глава государства.
Зажег свечу
В соборе Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова, пообщался с пришедшими в храм верующими.
"Христос воскресе! Сегодня я произношу эти традиционные пасхальные слова в Кафедральном соборе Турова с особым чувством. Здесь, как и в Полоцке, находится колыбель христианства на нашей земле", - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что древняя полоцкая земля является "поистине неисчерпаемым источником веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа".
О душе белорусского народа
Он также сравнил душу белорусского народа с древним Туровом.
"На первый взгляд он маленький и скромный. Но за скромностью стоит более чем тысячелетняя летопись. И в ней немало значимых страниц, важных событий, которые вошли в историю разных народов и государств", - сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил, что душа белорусского народа, как и красота древнего Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами.
"Об этом еще в 12-м веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский - белорусский святой, философ, просветитель, духовный наставник. Как говорят современники, второй Златоуст. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности - это мир, труд на родной земле и согласие между людьми", - добавил белорусский лидер.
Беларусь не раз испытывали и вновь испытывают на прочность, однако "Бог нас хранит", отметил он.
Белорусский лидер признался, что очень любит праздник Светлого Христова Воскресения.
"Я очень люблю этот праздник по многим причинам", - сказал глава государства. Он отметил, что за долгие годы служения на посту президента те или иные протокольные мероприятия могут приедаться.
"Но вот этот миг всегда оставляет очень хороший след в моем сердце и моей памяти", - подчеркнул президент.
Туровская святыня
Масштабная работа по воссозданию напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков велась в Беларуси в последние несколько лет. Туровский крест относится к напрестольным крестам византийских и древнерусских храмов. К ним также относится и еще одна белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.
Поручение воссоздать Туровский Крест Лукашенко отдал в июне 2017 года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил предстоятель БПЦ. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси. Митрополит Вениамин передал Туровский крест НАН Беларуси в ноябре прошлого года.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент по традиции на Пасху посещает один из православных храмов - в этом году Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)