Президент Беларуси посетил Кафедральный собор в Турове

Источник материала: ОНТ

Светлый праздник Пасхи Александр Лукашенко встречает в Турове, сообщает Пресс-служба Президента.

Глава государства посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, где зажёг пасхальную свечу и встретился с местным духовенством и прихожанами.

Александр Лукашенко поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи и признался, что этот день для него – особенный и всегда оставляет светлый след в памяти.

Также Президент передал в дар собору одну из главных белорусских святынь - напрестольный Туровский крест.

Фото: БЕЛТА

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