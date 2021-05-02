|
Президент Беларуси посетил Кафедральный собор в Турове
Источник материала: ОНТ
Светлый праздник Пасхи Александр Лукашенко встречает в Турове,
Глава государства посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, где зажёг пасхальную свечу и встретился с местным духовенством и прихожанами.
Александр Лукашенко поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи и признался, что этот день для него – особенный и всегда оставляет светлый след в памяти.
Также Президент передал в дар собору одну из главных белорусских святынь - напрестольный Туровский крест.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлый праздник Пасхи Александр Лукашенко встречает в Турове, сообщает Пресс-служба Президента. Глава государства посетил Кафедральный собор святителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)