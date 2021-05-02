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8 звездных актеров, которые прекрасны хоть с длинными волосами, хоть с короткими
Источник материала: ОНТ
Они играли охотников за сокровищами, ковбоев, байкеров, оборотней, богов и супергероев, грабителей банков и романтичных любовников. Неважно, в каком они амплуа – все восемь звездных актеров обожаемы фанатами по всему миру. Также не важно, с какой прической один из этих красавчиков выйдет в свет – с длинными или короткими волосами. И в жизни, и на экране эти мужчины прекрасны.
Чарли Ханнэм
Том Круз
Колин Фаррелл
Джейсон Момоа
Мэттью Макконахи
Крис Хемсворт
Кристиан Бейл
Брэд Питт
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Они играли охотников за сокровищами, ковбоев, байкеров, оборотней, богов и супергероев, грабителей банков и романтичных любовников. Неважно, в каком они амплуа –...
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