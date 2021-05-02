8 звездных актеров, которые прекрасны хоть с длинными волосами, хоть с короткими

Источник материала: ОНТ

Они играли охотников за сокровищами, ковбоев, байкеров, оборотней, богов и супергероев, грабителей банков и романтичных любовников. Неважно, в каком они амплуа – все восемь звездных актеров обожаемы фанатами по всему миру. Также не важно, с какой прической один из этих красавчиков выйдет в свет – с длинными или короткими волосами. И в жизни, и на экране эти мужчины прекрасны.

Чарли Ханнэм



BAUER-GRIFFIN/AXELLE/East News, Photoshot/ East News/REPORTER

Том Круз



Fred Duval/East News/ MEGA, Allstar/Mary Evans Picture Library/Graham Whitby Boot/East News

Колин Фаррелл



Dee Cercone/Everett Collection / East News, Everett Collection / East News

Джейсон Момоа



REPORTER/FaceToFace / East News, Gilbert Flores/Broad Image/Broadimage/East News

Мэттью Макконахи



Mary Evans Picture Library/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News, AFP/East News

Крис Хемсворт



Invision/East News, East News/MCI

Кристиан Бейл



Priscilla Grant/ East News/Everett Collection, SIPA/MCMULLAN CO/ East News

Брэд Питт



Vianney Le Caer/AP/Invision/East News, ZUMAPRESS/Mega Agency/MEGA/East News

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