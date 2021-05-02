Елена Фурман и Татьяна Гончарова выиграли серебро на этапе Кубка мира по академической гребле

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсменки Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро первого этапа Кубка мира по академической гребле, передаёт БЕЛТА.

В первом этапе Кубка мира в Хорватии принимали участие 97 спортсменов из 25 стран. Елена Фурман и Татьяна Гончарова выступали в классе двоек парных легкого веса.

В финальном выступлении они показали результат 7 минут 16,63 секунд, уступив экипажу из Франции Лауру Тарантола и Клэр Бове, чей результат составил 7 мин. 01,80 сек.

Бронзовыми призёрами КМ стали спортсменки из Турции Мерве Услу и Элис Озбей – 7 мин. 23,89 сек.

В соревнованиях принимал участие и белорусский экипаж мужской двойки в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько. Они вышли в финал А, заняв в решающей гонке четвёртое место.

Фото: Белорусская федерация гребли

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