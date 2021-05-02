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Елена Фурман и Татьяна Гончарова выиграли серебро на этапе Кубка мира по академической гребле
Источник материала: ОНТ
Белорусские спортсменки Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро первого этапа Кубка мира по академической гребле,
В первом этапе Кубка мира в Хорватии принимали участие 97 спортсменов из 25 стран. Елена Фурман и Татьяна Гончарова выступали в классе двоек парных легкого веса.
В финальном выступлении они показали результат 7 минут 16,63 секунд, уступив экипажу из Франции Лауру Тарантола и Клэр Бове, чей результат составил 7 мин. 01,80 сек.
Бронзовыми призёрами КМ стали спортсменки из Турции Мерве Услу и Элис Озбей – 7 мин. 23,89 сек.
В соревнованиях принимал участие и белорусский экипаж мужской двойки в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько. Они вышли в финал А, заняв в решающей гонке четвёртое место.
Фото: Белорусская федерация гребли
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Белорусские спортсменки Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро первого этапа Кубка мира по академической гребле, передаёт БЕЛТА. В первом этапе Кубка...
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