Можно ли предсказать болезнь по группе крови?

Источник материала: ОНТ

Многие люди не знают, как у них группа крови. Это не очень хорошо, так как эта информация может быть важной не только при несчастном случае. Знание своей группы крови, пишет «Популярная механика» помогает в оценке рисков развития тех или иных заболеваний.

Тромбы

Ученые из Дании исследовали взаимодействие группы крови с появлением тромбов в нижних конечностях или генетической предрасположенностью к тромбозу глубоких вен. Исследователи провели анализы результатов наблюдений за здоровьем 66 тысяч человек за более чем 30 лет. Датские ученые обнаружили, что у людей с IV, III и II группами крови риск развития тромбоза глубоких вен выше на 40%, чем у людей с самой распространенной I группой. Также было проведено дополнительное исследование по изучению влияния факторов на развитие заболевания. По итогам был сделан вывод, что IV группа крови повышает риски на 20%, а курение и избыточный вес – на 6% и 16% соответственно.

Болезни сердца

Ученые из Гарварда изучали, как группа крови влияет на риск развития заболеваний. Исследователи провели анализ данных о состоянии здоровья 77 тысяч пациентов. Был сделан вывод, что самый большой риск развития сердечных болезней у обладателей IV группы крови – 23%. Но ученые подчеркнули, что куда большее влияние оказывают курение, вес и тип рациона.





Рак желудка

Шведские ученые из Каролинского института выяснили, что риск развития рака желудка на 20% выше у людей со II группой крови. При этом пациенты с I группой крови демонстрировали самую низкую устойчивость к вызывающим язву желудка и гастрит бактериям Helicobacter pylori.

Деменция и потеря памяти

Наиболее высокие риски развития когнитивных нарушений с возрастом имеют люди с IV группой крови. Одно из исследований показало, что наличие этой группы крови повышает риск на 82%. Исследователи считают, что это объяснимо повышенным содержанием особого белка, влияющего на свертываемость и играющего важную роль в возрастной деменции. Ученые напоминают, что на риск развития заболевания намного сильнее влияют курение, диабет, и высокое кровяное давление.

Инсульт

Самыми защищенными от инсульта считаются обладатели I группы крови, их риск в этом отношении оценен в 9%. Специалисты пока не пришли к общему мнению, что именно обусловливает данную закономерность. Но ученые отмечают, что после 40 лет очень важно контролировать кровяное давление и отказаться, если это возможно, от чрезмерного употребления алкоголя и курения.

Фото: Pixabay

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