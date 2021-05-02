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Можно ли предсказать болезнь по группе крови?
Источник материала: ОНТ
Многие люди не знают, как у них группа крови. Это не очень хорошо, так как эта информация может быть важной не только при несчастном случае. Знание своей группы крови,
Тромбы
Ученые из Дании исследовали взаимодействие группы крови с появлением тромбов в нижних конечностях или генетической предрасположенностью к тромбозу глубоких вен. Исследователи провели анализы результатов наблюдений за здоровьем 66 тысяч человек за более чем 30 лет. Датские ученые обнаружили, что у людей с IV, III и II группами крови риск развития тромбоза глубоких вен выше на 40%, чем у людей с самой распространенной I группой. Также было проведено дополнительное исследование по изучению влияния факторов на развитие заболевания. По итогам был сделан вывод, что IV группа крови повышает риски на 20%, а курение и избыточный вес – на 6% и 16% соответственно.
Болезни сердца
Ученые из Гарварда изучали, как группа крови влияет на риск развития заболеваний. Исследователи провели анализ данных о состоянии здоровья 77 тысяч пациентов. Был сделан вывод, что самый большой риск развития сердечных болезней у обладателей IV группы крови – 23%. Но ученые подчеркнули, что куда большее влияние оказывают курение, вес и тип рациона.
Рак желудка
Шведские ученые из Каролинского института выяснили, что риск развития рака желудка на 20% выше у людей со II группой крови. При этом пациенты с I группой крови демонстрировали самую низкую устойчивость к вызывающим язву желудка и гастрит бактериям Helicobacter pylori.
Деменция и потеря памяти
Наиболее высокие риски развития когнитивных нарушений с возрастом имеют люди с IV группой крови. Одно из исследований показало, что наличие этой группы крови повышает риск на 82%. Исследователи считают, что это объяснимо повышенным содержанием особого белка, влияющего на свертываемость и играющего важную роль в возрастной деменции. Ученые напоминают, что на риск развития заболевания намного сильнее влияют курение, диабет, и высокое кровяное давление.
Инсульт
Самыми защищенными от инсульта считаются обладатели I группы крови, их риск в этом отношении оценен в 9%. Специалисты пока не пришли к общему мнению, что именно обусловливает данную закономерность. Но ученые отмечают, что после 40 лет очень важно контролировать кровяное давление и отказаться, если это возможно, от чрезмерного употребления алкоголя и курения.
Фото: Pixabay
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Многие люди не знают, как у них группа крови. Это не очень хорошо, так как эта информация может быть важной не только при несчастном случае. Знание своей группы...
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