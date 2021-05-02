В Минске проснулись фонтаны

Источник материала: ОНТ

Сезон начинается: в столице проснулись фонтаны – всего их более 30. Поэтому «волшебства» хватит на всех.

Все водные конструкции очистили от мусора и песка после зимы и включили на полную мощность. Инсталляции оснащены датчиками, которые выключают фонтаны во время дождя.

Инженеры следят и за порывами ветра, регулируя силы аквапотоков.

Радовать минчан и гостей столицы фонтаны будут до осени.

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