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В Минске проснулись фонтаны
Источник материала: ОНТ
Сезон начинается: в столице проснулись фонтаны – всего их более 30. Поэтому «волшебства» хватит на всех.
Все водные конструкции очистили от мусора и песка после зимы и включили на полную мощность. Инсталляции оснащены датчиками, которые выключают фонтаны во время дождя.
Инженеры следят и за порывами ветра, регулируя силы аквапотоков.
Радовать минчан и гостей столицы фонтаны будут до осени.
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Сезон начинается: в столице проснулись фонтаны – всего их более 30. Поэтому «волшебства» хватит на всех. Все водные конструкции очистили от мусора и песка после...
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