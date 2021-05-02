У здания посольства США состоялся пикет за отмену санкций

Источник материала: ОНТ

Санкциям и политическому давлению – решительное нет! В День труда работники всех отраслей экономики Беларуси выступили с требованием отменить незаконные ограничения для наших предприятий.

Их инициировало правительство США. Накануне у здания дипмиссии этого государства состоялся пикет.

У стен посольства собрались представители трудовых коллективов с государственными флагами и плакатами. Собравшиеся требовали отмены санкций, так как от них прямо пострадают 35 тысяч человек, а косвенно (включая семьи работников) – ещё больше.

От имени 15 отраслевых профсоюзов, которые могут пострадать от недружественных мер, президенту США Байдену направлено обращение.

Заявлено, что реакция на него, либо ее отсутствие покажут, насколько важны Вашингтону права и интересы простых белорусов.

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