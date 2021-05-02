|
«Бог нам помогает». Лукашенко на Пасху приехал в туровский храм
Источник материала: Навiны
На
В соборе Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова. Он передал в дар Кафедральному собору воссозданную святыню — напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.
Как сообщает пресс-служба белорусского правителя, он отметил, что в Турове и Полоцке «находится колыбель христианства на нашей земле», а это место — «поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа».
Лукашенко также заявил, что «нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но все видят — Бог нас хранит».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Пасху в нынешнем году Александр Лукашенко приехал в Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)