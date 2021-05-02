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«Бог нам помогает». Лукашенко на Пасху приехал в туровский храм

02.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Пасху в нынешнем году Александр Лукашенко приехал в Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове. Сюда же прибыл глава БПЦ митрополит Вениамин.

«Бог нам помогает». Лукашенко на Пасху приехал в туровский храм

В соборе Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова. Он передал в дар Кафедральному собору воссозданную святыню — напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке. 

Как сообщает пресс-служба белорусского правителя, он отметил, что в Турове и Полоцке «находится колыбель христианства на нашей земле», а это место — «поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа».

Лукашенко также заявил, что «нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но все видят — Бог нас хранит».

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На Пасху в нынешнем году Александр Лукашенко приехал в Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове.
 
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