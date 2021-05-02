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Лукашенко рассказал, что объединяет жителей Беларуси и России

02.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В своем поздравлении главе Русской православной церкви Кириллу по случаю Пасхи Александр Лукашенко отметил, что «время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы».

Лукашенко рассказал, что объединяет жителей Беларуси и России
Фото из архива president.gov.by

«Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих», — приводит его слова пресс-служба.

По словам Лукашенко, что много столетий назад христианство стало для жителей двух стран «краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей».

Поэтому, считает он, древние традиции православия «объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии».

Лукашенко пожелал патриарху, что «радость этих светлых дней» приумножила духовные силы главы РПЦ для «служения на благо церкви и братских народов Беларуси и России».

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В своем поздравлении главе Русской православной церкви Кириллу по случаю Пасхи Александр Лукашенко отметил, что «время этого
 
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