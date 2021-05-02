На набережной в Бресте начали строить жилой дом премиум-класса. Рассказываем, что известно

Источник материала: Tut.by

В начале апреля на набережной реки Мухавец приступили к сносу ветхих домов и подготовке котлована под фундамент нового дома, получившего название «Жемчужина Бреста», пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Это будет первый в городе дом премиум-класса. Шестиэтажный дом, состоящий из двух секций, расположен на едином фундаменте.

С широких террас будет открываться вид на водную гладь реки.

В квартирах предусмотрены индивидуальные электрокотлы для отопления. Из прочих удобств — подземный паркинг (въезд со стороны ул. Интернациональной, а старт практически из собственной квартиры благодаря лифту), а также имеется закрытая велопарковка.





Первые этажи дома отведены под объекты бытового и общественного назначения: здесь могут разместиться парикмахерская, тренажерный зал, пункт проката спортинвентаря, кофейня.

Наряду с традиционными фонарями и подсветкой предусмотрены удобные спуски к воде для людей с ограниченными возможностями. На территории участка с учетом существующей амплитуды высот будет организован зигзагообразный пешеходный сход к набережной.

Дом планируют достроить к маю 2022 года.



