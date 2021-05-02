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Саша Филипенко: «Унесли в Первомайский РУВД…»

02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эссе писателя – о том, что могло бы быть сегодня.

Саша Филипенко: «Унесли в Первомайский РУВД…»

– Мария Магдалина, пришедшая ко гробу ранее всех, возвращается и сообщает апостолам Петру и Иоанну, что тело Учителя унесли в Первомайский РУВД, где ему предъявлены обвинения в склонности к экстремизму за одежды бело-красно-белых цветов.

Кроме этого гражданину предъявлены обвинения по статьям: ч.3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц) и ч.2 ст. 285 Уголовного кодекса (участие в преступной организации).

Список обвинений по другим статьям дополняется и обновляется, – пишет Саша Филипенко.

 
 
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Эссе писателя – о том, что могло бы быть сегодня.
 
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