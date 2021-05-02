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Как МИД два дня ругался с США, но ничего не добился. Рассказываем, что происходит

02.05.2021 13:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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США ввели против беларуских «властей» жесткие санкции, и хотя «власти» не раз говорили, что эти ограничения для них незначительны, начиная с пятницы между МИД Беларуси и США развернулось целое противостояние. 

30 апреля люди с красно-зелеными флагами пикетировали американское посольство, осуждая США за «причастность» к «организации» «госпереворота» в Беларуси.

1 мая ситуация повторилась: у посольства США в Минске собрались профсоюзы с плакатами и кричалками: «Санкциями — нет!» По невероятной случайности рядом с этим митингом был замечен фургон «ОНТ», множество автобусов и «крепкие мужчины в кепках и с рациями». 

После первой акции посольство США дало краткий комментарий: «Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза».

Ответ МИДа не заставил себя ждать: «Американское посольство имеет возможность размещать посты в социальной сети твиттер. Всем остальным политическим субъектам США, даже если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право. Никаких двойных стандартов нигде!» Так МИД Беларуси решил напомнить США о пожизненной блокировке твиттер-аккаунта экс-президента Дональда Трампа. 

Сегодня, без упоминания беларуского МИД, в твиттере госсекретаря США Тони Блинкена появилось краткое, но четкое послание: «Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом». Возможно, беларуские дипломаты отреагируют на этот твит уже после выходных. 

 
Теги: Минск
 
 
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США ввели против беларуских «властей» жесткие санкции, и хотя «власти» не раз говорили, что эти ограничения для них незначительны, начиная с пятницы между МИД...
 
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