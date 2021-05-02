Как МИД два дня ругался с США, но ничего не добился. Рассказываем, что происходит

Источник материала: KYKY

США ввели против беларуских «властей» жесткие санкции, и хотя «власти» не раз говорили, что эти ограничения для них незначительны, начиная с пятницы между МИД Беларуси и США развернулось целое противостояние.

30 апреля люди с красно-зелеными флагами пикетировали американское посольство, осуждая США за «причастность» к «организации» «госпереворота» в Беларуси.

1 мая ситуация повторилась: у посольства США в Минске собрались профсоюзы с плакатами и кричалками: «Санкциями — нет!» По невероятной случайности рядом с этим митингом был замечен фургон «ОНТ», множество автобусов и «крепкие мужчины в кепках и с рациями».

После первой акции посольство США дало краткий комментарий: «Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза».

Ответ МИДа не заставил себя ждать: «Американское посольство имеет возможность размещать посты в социальной сети твиттер. Всем остальным политическим субъектам США, даже если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право. Никаких двойных стандартов нигде!» Так МИД Беларуси решил напомнить США о пожизненной блокировке твиттер-аккаунта экс-президента Дональда Трампа.

Сегодня, без упоминания беларуского МИД, в твиттере госсекретаря США Тони Блинкена появилось краткое, но четкое послание: «Мы будем защищать права человека у себя дома и за рубежом». Возможно, беларуские дипломаты отреагируют на этот твит уже после выходных.