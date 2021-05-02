Бог нам помог: Лукашенко поблагодарил БПЦ за мужество и стойкость

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил главу БПЦ митрополита Вениамина за мужество и стойкость, которые Церковь проявила в конце прошлого года. А верующих глава государства призвал делать все, чтобы "злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской".

Сегодня, когда весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение, президент посетил Кафедральный собор в Турове. В храме он поставил пасхальную свечу и передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест.

На богослужении в Туровском храме присутствовал предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин, который, в свою очередь, передал главе государства икону святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

"Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит", - сказал президент, обращаясь и белорусским иерархам, которые присутствовали в храме.

Оценки впереди, так как большое видится на расстоянии, подчеркнул Лукашенко.

"Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу Православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом", - добавил он.

Также в день Пасхи глава государства обратился и к гражданам страны.

"Давайте творить будущее! Будущее не только наше, но прежде всего будущее наших детей, внуков. Давайте делать все, чтобы злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской", - сказал президент.

Следование заповедям

В свою очередь, митрополит Вениамин отметил, что следование заветам Спасителя является залогом мирного и доброго будущего Беларуси.

"Пасхальная радость наполняет сердца человеческие. Совсем недавно мы вспоминали последние земные дни Спасителя. (…) Его пример жизни - вдохновляюще высокий и неповторимый, вместе с тем столь необходимый для всего человеческого рода", - сказал предстоятель БПЦ.

Митрополит Вениамин призвал следовать заветам Спасителя, так как это - "залог мирного и доброго будущего нашей страны".

"Сегодня, когда мы празднуем эти святые дни, мы осознаем, что Христос не оставил нас в воскресении своем. Он пообещал с нами быть до скончания века", - сказал Владыка Вениамин.

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