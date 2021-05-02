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Пасхальная всенощная в белорусской глубинке - видео

02.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне из Иерусалима в Минск прибыл Благодатный огонь. Его доставили в Свято-Духов кафедральный собор. После частичку чуда развезли по всем епархиям страны.

В главном православном храме Беларуси праздничную службу провел Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

С понедельника у православных начинается Светлая седмица. Это время, когда в церквях отворяют Царские врата и повсеместно звучит "молитва в бронзе".

Церковь Святого Николая Чудотворца

Храм в Крайске построен в конце XIX века. Особенность церкви в том, что в 2009 году у ее стен установили бюст последнего российского императора Николая II.

Долгое время храм в центре агрогородка не принимал прихожан. Службы после 70-летнего перерыва возобновились только в 2000 году.

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Теги: Минск
 
 
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Праздничные вечери совершены более чем в тысяче храмов страны. В том числе и в Церкви Святого Николая Чудотворца в агрогородке Крайск в Логойском районе. Как это...
 
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