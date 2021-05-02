ГУБОПиК: за подписку на экстремистские телеграм‑каналы могут наказать. Что об этом говорит закон

Источник материала: Tut.by

Не так давно в своем телеграм-канале ГУБОПиК МВД Беларуси дало список из 40 телеграм-каналов, признанных экстремистскими, и заявило , что «хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность!». Но что говорит по этому случаю закон? Издание «Наша Ніва» узнало у адвокатов.



Источник: ГУБОП / Telegram

Напомним — согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как нам ранее пояснила правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению. Адвокаты в комментарии изданию «Наша Ніва» также сказали , что подписка не может считаться автоматическим распространением. Так, адвокат Антон Гашинский пояснил, что ответственность в отношении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, предусмотрена административным законодательством, а именно, частью 2 ст. 19.11 КоАП . Но правонарушением считается именно распространение такой продукции, а также ее изготовление, хранение и перевозка с целью ее распространения.

То есть, за подписку на телеграм-канал можно будет наказать, только если будет доказано, что человек передал другому продукцию, которую публикуют эти каналы, либо намеревался это сделать.

То же сказала и адвокат Марина Юденко — то противоправным является именно хранение с целью распространить (переслать кому-то контент). А адвокат Андрей Мочалов заявил, что это вообще невозможно по закону, так как «подписка — это еще не значит распространение».

Однако стоит помнить, что если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Также проверьте, не сохраняются ли у вас автоматически просмотренные медиафайлы в памяти телефона.

Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.

А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).

Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кэша в разделе «Использование памяти».

Кроме того, разумеется, нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала, а старые репосты лучше удалить. На сайте Human Constanta говорится , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».