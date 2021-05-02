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ГУБОПиК: за подписку на экстремистские телеграм‑каналы могут наказать. Что об этом говорит закон
Источник материала: Tut.by
Не так давно в своем телеграм-канале ГУБОПиК МВД Беларуси дало список из 40 телеграм-каналов, признанных экстремистскими, и
Напомним — согласно
Как нам ранее
То есть, за подписку на телеграм-канал можно будет наказать, только если будет доказано, что человек передал другому продукцию, которую публикуют эти каналы, либо намеревался это сделать.
То же сказала и адвокат Марина Юденко — то противоправным является именно хранение с целью распространить (переслать кому-то контент). А адвокат Андрей Мочалов заявил, что это вообще невозможно по закону, так как «подписка — это еще не значит распространение».
Однако стоит помнить, что если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.
Также проверьте, не сохраняются ли у вас автоматически просмотренные медиафайлы в памяти телефона.
Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.
А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).
Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кэша в разделе «Использование памяти».
Кроме того, разумеется, нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала, а старые репосты лучше удалить. На сайте Human Constanta
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Если кратко, то правонарушением считается именно распространение такой продукции.
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