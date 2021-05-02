ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал «достойнейших людей родной земли»

02.05.2021 14:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Выступая в ходе поездки на Пасху в Туров в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, Александр Лукашенко призвал соотечественников к созиданию.

Лукашенко назвал «достойнейших людей родной земли»

«Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением», — приводит слова белорусского правителя его пресс-служба.

В качестве примера «достойнейших людей родной земли» он назвал Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, а также митрополита Филарета.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступая в ходе поездки на Пасху в Туров в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лав
 
Новости дня
Новости разные
 
На набережной в Бресте начали строить жилой дом премиум-класса. Рассказываем, что известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by