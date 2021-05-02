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Лукашенко назвал «достойнейших людей родной земли»
Источник материала: Навiны
Выступая в ходе
«Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением», — приводит слова белорусского правителя его пресс-служба.
В качестве примера «достойнейших людей родной земли» он назвал Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, а также митрополита Филарета.
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Выступая в ходе поездки на Пасху в Туров в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лав
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