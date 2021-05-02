Столкнулись фура и Mercedes с пьяным водителем: в легковушке погибли четверо, дальнобойщик получил 6,5 лет









Сначала предполагали: ДТП случилось из-за того, что водитель Mercedes выехал на встречку. Затем вину на себя взял дальнобойщик, но на суде водитель фуры заявил, что все на самом деле было не так, рассказывает TUT.BY.





Что произошло





ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 24 июля 2020 года на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. МВД тогда сообщило, что легковой Mercedes выехал на встречку, врезался в фуру и загорелся. В салоне «немца» было четверо: два парня и две девушки. Водитель и два пассажира погибли на месте аварии. Четвертого пассажира, девушку, доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась.





Однако после расследования ДТП СК информация изменилась: подозреваемым в ДТП стал 29-летний дальнобойщик: он сам признался, что выехал на встречку, где столкнулся c Merсedes.





Действия дальнобойщика квалифицировали по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц) УК Беларуси. Мужчину взяли под стражу.





Обвиняемый: «Превысил скорость, но на встречку не выезжал»





Александр Радионов из Городка. Рассматривал дело судья Дмитрий Гришин, сторону обвинения представлял Артур Валентукович, защиту обвиняемого — адвокат из Хайдархуджа Толибов. В начале этого года уголовное дело рассмотрели в суде Гродненского района. Обвиняемый — 30-летний водитель-международникиз Городка. Рассматривал дело судья, сторону обвинения представлял, защиту обвиняемого — адвокат из Минска





На заседании гособвинитель сообщил, что на участке М-6, где произошло ДТП, шел ремонт, там можно было ехать со скоростью не более 70 км/ч. При этом фура двигалась 86 км/ч, а водитель был утомлен (он пояснял это на предварительном следствии).





По данным следствия, дальнобойщик, проезжая опасный поворот, выскочил на встречку и столкнулся с Mercedes. На месте ДТП погибли 32-летний водитель легковушки и два его пассажира 28 и 24 лет, четвертый пассажир (девушка 22 лет) скончался в больнице.





В суде обвиняемый заявил, что вину не признает. От явки с повинной отказался: мол, ее уговорили написать следователи. Водитель согласен с тем, что превысил скорость, но на встречку, по его словам, выехала легковушка.









Фото: пресс-служба МВД Беларуси





Шестеро близких родственников погибших были признаны потерпевшими, они согласились со стороной обвинения и считают виновным в аварии Радионова. Однако не все из них затребовали материальной компенсации морального вреда и строгого наказания для дальнобойщика.





Согласно данным экспертиз, которые проводили в Гродненской области, оба автомобиля до ДТП были исправны. Дальнобойщик был трезв, а водитель Mercedes был сильно пьян: в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя и 3 промилле в моче. Также в его организме был обнаружен фенобарбитал (снотворное и противоэпилептическое средство).













Было установлено, что легковушка ехала 100 км/ч. А фура перед ДТП начала тормозить: сначала сбросила скорость с 86 до 63, потом — до 15 км/ч. Эксперты пришли к выводу, что сначала автопоезд столкнулся с отбойником, а потом с «немцем». В заключении говорится, что тормозил водитель фуры потому, что обнаружил опасность: он видел, что выехал на встречку и впереди была машина.





Обвиняемый же настаивал, что все произошло неожиданно и он не тормозил. По его словам, Mercedes выехал на его полосу на расстоянии около 10 метров до места столкновения и двигался примерно по центру правой и левой полосы движения.





Независимая экспертиза: Могли столкнуться как в полосе движения фуры, так и в полосе, где ехала легковушка





— Когда адвокат пообщался с Александром, то узнал, что он написал явку с повинной, потому что его уговорили: мол, доказать что-то будет очень сложно, а так хотя бы меньше дадут, — говорит Татьяна, гражданская жена водителя фуры.





Вопросы у родных обвиняемого возникли и к результатам государственных экспертиз. Например, у обнаруженного следа торможения фуры не определен протектор и нет доказательств, что он вообще принадлежит фуре Александра. В документе написано обобщенно и неконкретно: обнаружен след автопоезда.





— В экспертизе отметили, что следы торможения спаренные и могли образоваться только в результате торможения задних колес тягача. Этот след находился до места ДТП. Но устройство автопоезда таково, что первым тормозит прицеп с одиночными колесами, а после — тягач, — объясняет супруга водителя фуры.









Фото: пресс-служба МВД Беларуси





Родственники заказали независимую экспертизу о развитии механизма ДТП, которую приобщили к материалам дела во время суда. Независимый эксперт пришел к выводу, что столкновение машин могло произойти как на полосе движения фуры, так и на полосе движения Mercedes или же в районе границы этих полос.





Следы торможения, которые госэксперт приписал фуре, могли быть образованы от колес спецавтомобилей МЧС, которые прибыли оказывать помощь на место аварии. Эти смазанные следы прерываются за несколько метров до предполагаемого места ДТП.





— Следователь, составивший протокол осмотра места ДТП, предопределил виновность Радионова, а в последующем государственный эксперт исходил из того, что именно обвиняемый выехал на встречную полосу, где произошло столкновение, — заявил в суде адвокат Радионова.





Защитник просил суд оправдать водителя фуры, однако его приговорили к лишению свободы на шесть с половиной лет. Ипэшница, которой принадлежала фура, должна выплатить потерпевшим материальную компенсацию морального вреда в размере 139 тысяч рублей.



