







"Италия готова поддержать меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение "умных санкций", которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных", - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской в субботу.





Сообщается также, что "Тихановская обсудила с официальными органами, медиа и аналитическими структурами форматы и площадки для переговоров по выходу из кризиса". Речь, в частности, шла о "проведении международной конференции высокого уровня по выходу из кризиса в Беларуси, вариантах международной медиации с целью начала переговоров с демократическими силами, в том числе под эгидой ОБСЕ или группой заинтересованных стран".





Кроме того, Тихановская призвала "незамедлительно обратить внимание на ситуацию с политзаключенными, условия в тюрьмах, произвольные задержаниях и судебные процессы". Она также попросила итальянских политиков "писать политзаключённым и их семьям, организовать для них программы по реабилитации, поддерживать независимые медиа, телеграм-каналы, инициативы самиздата, местные сообщества, страйкующих рабочих, студентов, художников, артистов, музыкантов".





В сообщении сказано, что во время визита в Италию 29 апреля - 1 мая Тихановская встретилась с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, парламентариями, руководством политических партий и др.





Как сообщалось, ранее оппозиция заявила о намерении инициировать "переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы".





Наиболее вероятной платформой для переговоров с властями Беларуси, по мнению оппозиции, выглядит ОБСЕ.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.





В Беларуси после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.







