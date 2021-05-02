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Тихановская: «Мы не одни»
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер поздравила всех, кто сегодня отмечает Пасху.
– Для нас с Сергеем Пасха всегда была очень важна. Мы отмечали её всей семьёй, –
Близкие и далекие, знакомые и незнакомые белорусы пришли на помощь друг другу. И мы по-настоящему ощутили, что наш народ – одна большая семья. И я уверена, что эту солидарность мы пронесем через все испытания и сохраним ее после нашей общей победы.
Политика напоминает, что Пасха – еще один повод написать политзаключенным, пожертвовать на ту инициативу, которая кажется полезной.
– Никому не удастся загнать нас в катакомбы, если только мы сами на это не согласимся. Уже сейчас своей настойчивостью, надеждой и терпением белорусы меняют свою страну и вызывают уважение во всем мире.
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Народный лидер поздравила всех, кто сегодня отмечает Пасху.
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