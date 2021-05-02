Источник материала: Onliner Пандемия разделила жизнь отельного бизнеса на до и после. «Многие опустили цены с условных $100 до $30. Это привлекло новую категорию гостей, которые приезжают и начинают понтоваться, требуя к себе внимания на $100», — жалуется сотрудник одного из отелей. Что еще его беспокоит?

— Подготовка завтраков в ресторанах отелей — отдельная работа. Фактически всю ночь работают для того, чтобы гость мог спокойно час посидеть и позавтракать тем, что он хочет. Куда девают остатки? Чаще выбрасывают. Я знаю, что некоторые пытаются сэкономить и пускают в переработку, но это исключительные случаи. Если гость получит отравление, будет проведена экспертиза и виновному мало не покажется.

— Бывают ситуации, когда гости набирают полный поднос еды на завтрак. Если остается много еды, а человек уходит — вся кухня бесится. Зачем они работали? Некоторые пытаются вынести еду с собой — это самая неприятная категория. Нельзя выносить, это написано в правилах, за которые вы расписываетесь. Ресторан несет ответственность за еду только в своих стенах.

— Гостей можно разделить на две основные категории: постоянные, которые приезжают по делам, и постоянные, которые приезжают делать темные анонимные делишки.

Из чудес, с которыми я сталкивался:

шашлыки пытались приготовить на углях в ванне;

горничная нашла фекалии на полке;

гости выбили бронированное окно.

— Если отель встроен в жилой дом, то жильцы часто жалуются. Например, что женщина слишком громко стонет за стеной. Что мы можем с этим поделать? Ничего. Гости не являются собственниками помещения, нарушающими правила, — они только арендаторы.

— В отеле вы не получите квалифицированную медицинскую помощь. У нас даже медикаментов нет. Поможет только вызов скорой.

Для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

сотрудника ДПС/милиции(полиции)/МЧС;

работников сельского хозяйства;

неверных жен/мужей.

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