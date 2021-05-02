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Продавец, инженер и айтишники из Гродно решили стать музыкантами — фронтмен Rammstein пожелал им удачи

02.05.2021 14:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно экс-продавец музыкальных инструментов, его брат-инженер, два айтишника и путеец решили собрать группу и устроить трибьют Rammstein, хотя раньше никто из них и не думал о карьере музыканта, пишет Hrodna.life. 

История началась с продавца музыкальных инструментов Олега Воронцова: в 2019-м он собирался на концерт Rammstein в Ригу, но поездка сорвалась. Олег сам начал наигрывать песни Rammstein, к нему подключился брат (инженер-электрик). Когда у братьев стало неплохо получаться, они решили собрать группу и закатить в Гродно трибьют. 

На место барабанщика взяли веб-дизайнера, вокалистом стал путеец железной дороги, который отлично говорит по-немецки. Второй гитарист в группе – еще один айтишник без музыкального образования. 

Когда гродненские журналисты узнали о новой местной группе, решили написать участникам группы Rammstein, спросить, что они думают по этому поводу. Им ответил фронтмен Тилль Линдеманн: «Извините, пока не получится выполнить ваши просьбы [об автографах], но я желаю начинающим музыкантам удачи. От всего сердца хочу, чтобы их карьера сложилась наилучшим образом. Больше света, больше вдохновения». 
 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно экс-продавец музыкальных инструментов, его брат-инженер, два айтишника и путеец решили собрать группу и устроить трибьют Rammstein, хотя раньше никто из них и...
 
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