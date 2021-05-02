Продавец, инженер и айтишники из Гродно решили стать музыкантами — фронтмен Rammstein пожелал им удачи

Источник материала: KYKY

В Гродно экс-продавец музыкальных инструментов, его брат-инженер, два айтишника и путеец решили собрать группу и устроить трибьют Rammstein, хотя раньше никто из них и не думал о карьере музыканта, пишет Hrodna.life.

История началась с продавца музыкальных инструментов Олега Воронцова: в 2019-м он собирался на концерт Rammstein в Ригу, но поездка сорвалась. Олег сам начал наигрывать песни Rammstein, к нему подключился брат (инженер-электрик). Когда у братьев стало неплохо получаться, они решили собрать группу и закатить в Гродно трибьют.

На место барабанщика взяли веб-дизайнера, вокалистом стал путеец железной дороги, который отлично говорит по-немецки. Второй гитарист в группе – еще один айтишник без музыкального образования.

Когда гродненские журналисты узнали о новой местной группе, решили написать участникам группы Rammstein, спросить, что они думают по этому поводу. Им ответил фронтмен Тилль Линдеманн: «Извините, пока не получится выполнить ваши просьбы [об автографах], но я желаю начинающим музыкантам удачи. От всего сердца хочу, чтобы их карьера сложилась наилучшим образом. Больше света, больше вдохновения».

