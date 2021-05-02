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Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA
Источник материала: Партизан
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.
Поединок прошел в Манчестере в субботу и растянулся на все 12 раундов. Победа россиянина зафиксирована единогласным решением судей.
На счету 30-летнего россиянина теперь 18 побед в 18 поединках, в том числе 11 - нокаутом. Что касается 31-летнего Ричардса, он потерпел второе поражение при 16 победах (9 - нокаутом) и одной ничьей,
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Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в...
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