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Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

02.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.



Поединок прошел в Манчестере в субботу и растянулся на все 12 раундов. Победа россиянина зафиксирована единогласным решением судей.

На счету 30-летнего россиянина теперь 18 побед в 18 поединках, в том числе 11 - нокаутом. Что касается 31-летнего Ричардса, он потерпел второе поражение при 16 победах (9 - нокаутом) и одной ничьей, пишет interfax.by.


 
 
 
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Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в...
 
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