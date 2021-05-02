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Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели

02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Петербурге задержали активистов Павла Крисевича и Анастасию Михайлову, устроивших на улице выставку картин о политических репрессиях.

Художников увезли в отдел полиции, не объяснив причин задержания, сообщает Новая газета.

Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели
Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели
Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели
Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели
 
 
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В Петербурге задержали активистов, устроивших на улице выставку картин о политических репрессиях.
 
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