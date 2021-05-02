|
Экспозиция дня. «Забрало запотело» силовики унесли с площади, а художников – увели
02.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Петербурге задержали активистов Павла Крисевича и Анастасию Михайлову, устроивших на улице выставку картин о политических репрессиях.
Художников увезли в отдел полиции, не объяснив причин задержания, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Петербурге задержали активистов, устроивших на улице выставку картин о политических репрессиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)