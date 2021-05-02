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"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

02.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков
Как Битцевскому маньяку удавалось скрываться от полиции, при этом совершая преступления в одном и том же парке? Справедливо ли говорить, что жертва "сама виновата"? Реально ли уже в детстве определить склонность человека к насилию? И возможно ли предотвратить преступления, распознав преступника по сообщениям в социальных сетях? 
© CC0 / Pixabay
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На неоднозначные вопросы отвечает декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, главный редактор журнала "Психология и право", профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Николай Дворянчиков:

01:20 Что такое профиль преступника, и как его составляют

03:00 Почему серийные преступники совершают преступления в одних и тех же местах, и как им удается скрываться

06:30 Бывают ли женщины серийными маньяками?

09:10 Как родителю понять, что его ребенок потенциально может стать сексуальным маньяком?

11:30 Видеоигры и виртуальная реальность. Как влияют на зрителя сцены насилия на экране?

15:40 Можно ли исправить маньяка?

19:00 "Была изнасилована 18 раз". Что такое виктимность?

22:15 Преступники, которые целенаправленно доводят до самоубийства — тоже маньяки?

25:30 Кражи через соцсети: почему мы сами отдаем деньги преступникам и как минимизировать риски?

29:20 Гипноз и НЛП: на приеме у психотерапевта или в отделе продаж

34:00 Можно ли распознать маньяка по сообщениям в мессенджерах и предотвратить преступление?

36:20 "Проверьте меня". Может ли экспертиза ошибаться, и что происходит в таких случаях в суде

38:15 Что происходит с нами в соцсетях: агрессивная травля

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Теги: Минск
 
 
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Как определяют, где преступник совершит следующее преступление? Почему жертва стремится "взять реванш"? Может ли маньяк быть психически здоров? Передается ли...
 
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