Уберите вещи с балконов: МЧС предупредило о сильном ветре 3 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая - Sputnik. Усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в ближайший понедельник, 3 мая на большей части территории Беларуси, сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что синоптики сделали штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Согласно принятой классификации, ветер, в том числе шквалы, является неблагоприятным гидрометеорологическим явлением, когда значения максимальной скорости достигают 15-24 метров в секунду.

"3 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - сообщили в МЧС. Там также предупредили, что в Минске в понедельник ожидаются порывы ветра.

Как следует из информации Гидромета, завтра в столице будет облачно, утром воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, днем - до 7-9 тепла.

Опасность сильного ветра

В МЧС назвали факторы опасности при усилении ветра. По информации спасателей, при порывах ветра 15-24 метров в секунду могут происходить обрывы линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.

Кроме этого, возможно повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

В МЧС дали рекомендации для населения

При сильном ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал. Также нужно обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, важно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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