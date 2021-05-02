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Уберите вещи с балконов: МЧС предупредило о сильном ветре 3 мая
02.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая - Sputnik. Усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в ближайший понедельник, 3 мая на большей части территории Беларуси, сообщили в МЧС.
Спасатели рассказали, что синоптики сделали штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Согласно принятой классификации, ветер, в том числе шквалы, является неблагоприятным гидрометеорологическим явлением, когда значения максимальной скорости достигают 15-24 метров в секунду.
"3 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - сообщили в МЧС. Там также предупредили, что в Минске в понедельник ожидаются порывы ветра.
Как следует из информации Гидромета, завтра в столице будет облачно, утром воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, днем - до 7-9 тепла.
Опасность сильного ветра
В МЧС назвали факторы опасности при усилении ветра. По информации спасателей, при порывах ветра 15-24 метров в секунду могут происходить обрывы линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Кроме этого, возможно повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.
В МЧС дали рекомендации для населения
При сильном ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал. Также нужно обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, важно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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