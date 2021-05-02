ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уберите вещи с балконов: МЧС предупредило о сильном ветре 3 мая

02.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая - Sputnik. Усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в ближайший понедельник, 3 мая на большей части территории Беларуси, сообщили в МЧС.

Спасатели рассказали, что синоптики сделали штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Согласно принятой классификации, ветер, в том числе шквалы, является неблагоприятным гидрометеорологическим явлением, когда значения максимальной скорости достигают 15-24 метров в секунду.

"3 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - сообщили в МЧС. Там также предупредили, что в Минске в понедельник ожидаются порывы ветра.

Как следует из информации Гидромета, завтра в столице будет облачно, утром воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, днем - до 7-9 тепла.

Опасность сильного ветра

В МЧС назвали факторы опасности при усилении ветра. По информации спасателей, при порывах ветра 15-24 метров в секунду могут происходить обрывы линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.

Кроме этого, возможно повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

В МЧС дали рекомендации для населения

При сильном ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал. Также нужно обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, важно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Весна 2021 года может войти с число самых холодных весенних сезонов в Беларуси за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна 2021 года может войти с число самых холодных весенних сезонов в Беларуси за всю историю метеонаблюдений.
 
Новости дня
Новости разные
 
В праздник Пасхи Лукашенко вспомнил о злых духах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by