Павал Севярынец адказаў мітрапаліту Веніяміну: «Дык можа забаронім мантыю архіерэя?»

Источник материала: Свабода

Палітзьняволены Павал Севярынец раней зьвяртаўся да кіраўніка Беларускай праваслаўнай царквы (Маскоўскага патрыярхату) мітрапаліта Веніяміна з просьбай выказаць стаўленьне да магчымага прызнаньне бел-чырвона-белага сьцягу «экстрэмісцкім». Веніямін даў адказы на некаторыя пытаньні палітыка.

Таксама ён пажадаў палітычнаму зьняволенаму «з карысьцю для душы правесьці час Вялікага поста».

Павал Севярынец адрэагаваў на адказы Веніяміна і даслаў мітрапаліту яшчэ адзін ліст, паведаміла жонка Севярынца Вольга ў фэйсбуку. На думку палітвязьня, сам факт адказу Веніяміна гаворыць аб тым, што мітрапаліт «разважае над лёсам Беларусі». Але Севярынец «у сьвятле Божай праўды» ня можа прыняць некаторых выказваньняў.

Севярынца цешыць, што мітрапаліт прызнаў спалучэньне белага, чырвонага і белага сымбалем Прачыстай Крыві Збаўцы Ісуса на белай Плашчаніцы.

«Навукоўцы, напрыклад, гісторыкі, супрацоўнікі Акадэміі Навук Беларусі Андрэй Унучак і Юры Бачышча пацьвярджаюць, што менавіта гэты сымбаль за 1000 гадоў гісторыі Беларусі стаў нашым нацыянальным сьцягам (а ў 1918-ым і 1991-1995-ым быў прызнаны дзяржаўным) — і што ён выяўляе менавіта Ўваскрасеньне Хрыста. 103 гады таму Сьвяцейшы Патрыярх Ціхан падтрымаў і блаславіў Беларускую Народную Рэспубліку пад бел-чырвона-белым сьцягам, а ў 1995 годзе Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт вызнаў дзяржаўны сьцяг сымбалем Крыві Хрыста на белай Плашчаніцы».

