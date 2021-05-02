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Содружество гуманитариев: студенты из СНГ приезжают в Беларусь учиться на филологов

02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Филологический факультет Белорусского государственного университета – лидер по числу иностранных студентов-бакалавров. В их числе 150 учащихся из СНГ. Почему молодые люди выбирают учебу в Беларуси, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



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Филологический факультет Белорусского государственного университета – лидер по числу иностранных студентов-бакалавров.
 
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