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Такой разный: жизнь и прически Дэвида Бекхэма в фотографиях
02.05.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм известен не только своими спортивными достижениями. Все его голы и многомиллионные контракты с клубами затмеваются его образом жизни и стилем. В частности, прическами: что-что, а новую стрижку или укладку Бекхэма обсуждали все таблоиды мира. И миллионы мальчишек и мужчин хотели походить на него. Как формой челки, так и формой бороды.
В 46-й день рождения Бекхэма Sputnik предлагает посмотреть на эволюцию стиля футболиста: от юношеской "лохматости" и экспериментов с ирокезом до зрелой сдержанности. Стиль отца во многом перенимают и его сыновья. Смотрите подборку снимков — наглядную историю моды на прически.
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Один из самых известных футболистов современности отмечает в воскресенье свой 46-й день рождения. Смотрите подборку фотографий Бекхэма — от лохматой юности до...
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