Такой разный: жизнь и прически Дэвида Бекхэма в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм известен не только своими спортивными достижениями. Все его голы и многомиллионные контракты с клубами затмеваются его образом жизни и стилем. В частности, прическами: что-что, а новую стрижку или укладку Бекхэма обсуждали все таблоиды мира. И миллионы мальчишек и мужчин хотели походить на него. Как формой челки, так и формой бороды.

В 46-й день рождения Бекхэма Sputnik предлагает посмотреть на эволюцию стиля футболиста: от юношеской "лохматости" и экспериментов с ирокезом до зрелой сдержанности. Стиль отца во многом перенимают и его сыновья. Смотрите подборку снимков — наглядную историю моды на прически.