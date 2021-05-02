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ГАИ: «бесправник» упал с мотоцикла на МКАД
Источник материала: Onliner
Сегодня примерно в 12:30 на внешнем кольце МКАД случилось ДТП с участием мотоцикла. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель байка Suzuki при перестроении не справился с управлением и упал.
Мотоциклист 1994 года рождения получил незначительные травмы: его осмотрели врачи скорой помощи, от госпитализации молодой человек отказался.
«В ходе разбирательства установлено, что мотоциклист не имел права на управление транспортным средством соответствующей категории», — говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Сегодня примерно в 12:30 на внешнем кольце МКАД случилось ДТП с участием мотоцикла. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель байка Suzuki при перестроении не...
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