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Лукашенко похвалил БПЦ за позицию после выборов

02.05.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко, посещая на Пасху кафедральный собор Святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове, поблагодарил митрополита Вениамина, а также других служителей церкви «за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года».

Лукашенко похвалил БПЦ за позицию после выборов

«Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом».

О чем еще на Пасху говорил Лукашенко:

 

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Александр Лукашенко, посещая на Пасху кафедральный собор Святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове, поблагодарил митрополита Вениамина, а также
 
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