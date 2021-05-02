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На понедельник объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в первый рабочий день мая.
Как отмечается, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спасатели
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Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в первый рабочий день мая.
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