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В четырех матчах под руководством Гончаренко «Краснодар» добыл 4 очка из 12 возможных
Источник материала: Навiны
Не блещет успехами в российской Премьер-лиге руководимый белорусским специалистом Виктором Гончаренко «Краснодар».
Напомним, экс-наставник ЦСКА новую работу
В настоящее время клуб занимает десятое место, имея в своем активе 38 очков. В чемпионате 2020/2021 «Краснодар» проведет еще два матча (оба в гостях):
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Не блещет успехами в российской Премьер-лиге руководимый белорусским специалистом Виктором Гончаренко «Краснодар».
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