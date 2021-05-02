Citroen сбил выходящего из трамвая парня на улице Якуба Коласа

Источник материала: Onliner

Сегодня приблизительно в 11:40 на улице Якуба Коласа водитель Citroen сбил пешехода. 19-летний парень выходил из трамвая на остановочном пункте, когда на него наехала легковушка, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель двигался со стороны улицы Дорошевича, наезд произошел около дома №26 по улице Якуба Коласа. Пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о порядке действий для водителя перед трамвайной остановкой:

— Водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).