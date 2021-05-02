В Афганистане взорвались бензовозы: погибли 9 человек

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв бензовозов в Афганистане. Погибли по меньшей мере 9 человек.

Всё произошло недалеко от столицы страны – Кабула. По словам очевидцев, сначала загорелся один бензовоз, но огонь быстро перекинулся на другие автоцистерны, стоящие рядом грузовики и легковые машины.

В общей сложности пострадали около 50 транспортных средств. Из-за инцидента нарушено энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по его восстановлению.

Причина пожара выясняется. В МВД Афганистана уточнили, что это не было террористической атакой.

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