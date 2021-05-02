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В Афганистане взорвались бензовозы: погибли 9 человек

02.05.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане взорвались бензовозы: погибли 9 человек

Мощный взрыв бензовозов в Афганистане. Погибли по меньшей мере 9 человек. 

Всё произошло недалеко от столицы страны – Кабула. По словам очевидцев, сначала загорелся один бензовоз, но огонь быстро перекинулся на другие автоцистерны, стоящие рядом грузовики и легковые машины.

В общей сложности пострадали около 50 транспортных средств. Из-за инцидента нарушено энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по его восстановлению. 

Причина пожара выясняется. В МВД Афганистана уточнили, что это не было террористической атакой.

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Мощный взрыв бензовозов в Афганистане. Погибли по меньшей мере 9 человек.  Всё произошло недалеко от столицы страны – Кабула. По словам очевидцев, сначала...
 
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