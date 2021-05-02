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В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

02.05.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

Май, а вместе с ним и начало кампании для абитуриентов – в Беларуси сегодня началась регистрация на централизованное тестирование.

Первым экзаменом станет белорусский язык – ЦТ по нему пройдёт 16 июня.

Дальше по порядку – русский язык, обществоведение и математика. Оставшиеся предметы стартуют с 26 июня и испытания будут проходить через день.

В 2021 году запланировано больше мест для проведения ЦТ, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы.

Абитуриентов в этом году ждут в 50 вузах. Больше станет мест и на бюджетное обучение.

Всего в высшие учебные заведения собираются набрать около 55 тысяч студентов. Из них почти 28 тысяч будут учиться бесплатно.

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Май, а вместе с ним и начало кампании для абитуриентов – в Беларуси сегодня началась регистрация на централизованное тестирование. Первым экзаменом станет...
 
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