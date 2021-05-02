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В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Источник материала: ОНТ
Май, а вместе с ним и начало кампании для абитуриентов – в Беларуси сегодня началась регистрация на централизованное тестирование.
Первым экзаменом станет белорусский язык – ЦТ по нему пройдёт 16 июня.
Дальше по порядку – русский язык, обществоведение и математика. Оставшиеся предметы стартуют с 26 июня и испытания будут проходить через день.
В 2021 году запланировано больше мест для проведения ЦТ, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы.
Абитуриентов в этом году ждут в 50 вузах. Больше станет мест и на бюджетное обучение.
Всего в высшие учебные заведения собираются набрать около 55 тысяч студентов. Из них почти 28 тысяч будут учиться бесплатно.
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Май, а вместе с ним и начало кампании для абитуриентов – в Беларуси сегодня началась регистрация на централизованное тестирование. Первым экзаменом станет...
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