Православные верующие Беларуси празднуют Пасху

Источник материала: ОНТ

Пасха – одна из главных дат в церковном календаре, это день возрождения Спасителя. Отмечают праздник в Беларуси больше четырех с половиной миллионов человек, в мире – 200 миллионов. И пасха это, конечно, в первую очередь традиции – ночная служба, крестный ход, благословление еды, благодатный огонь. О чём думают в этот момент верующие, что ждут от Пасхи и как встречают?

В семье Гагариных, сегодня с утра по традиции первым делом благодарят друг друга. За всё: любовь, верность, понимание, заботу. Всё, чему учит семьи церковь и с чем та просто идти по жизни. Накрывают на стол и, конечно, ну как без этого устраивают… битву.

Гостей в доме Молодой семьи из Колодищ всегда много. Родители, бабашки, дедушки, скоро приедут друзья.

В праздничном меню – все традиционные пасхальные блюда, причем изготовленные по собственному рецепту. Прабабушка начинает печь куличи еще субботним утром.

«Духовку готовишь, чтобы она была уже разогрета, раскладываешь по формочкам тесто, и ещё должно постоять, чтобы подошло, а потом уже в духовку. Эта пасха не запекается, а просто вот – творожная. Вообще, это самая правильная пасха – творожная, поначалу так и было. Потом уже пришли вот эти куличи».

Чтобы отпраздновать Пасху в этой семье преодолевают немаленькие расстояния – каждый год родители едут с Алтайского края, а это 4 тысячи километров, чтобы пасхальным утром сесть за стол со своими детьми. Ведь именно о них все самые искренние молитвы – каждый день

Несколько часов до полуночи и возрождения Христа – в храмах молятся о спасении. Себя, родных, близких, врагов, незнакомых – всех, с кем просто стоят рядом.

В этом и есть особый смысл ночной литургии – быть благодарным за все, что тебя окружает и войти в новый этап для себя и церкви с чистыми мыслями и сердцем

Ровно в полночь пасхальный благовест возвестил миру главную новость – Христос Воскрес! Звон колоколов разнёс разносит весть.

Ещё до начала главного богослужения в храм доставили частицу Благодатного огня. Его привезли из Иерусалима, чтобы каждый прихожанин мог зажечь свечу и принести свет в свой дом. Считается, что этот огонь обладает особой силой.

Праздничные службы продолжились и утром. В самом вместительном Витебском кафедральном Свято-Успенском соборе – сразу две.

«Пасха – это праздник возрождения, утверждения жизни над смертью возвращение в этот жизненный цикл, символизирует для нас этот праздник, потому мы всегда стараемся приходить в этот день или накануне в храм».

В церкви Казанской иконы Божьей матери после службы прихожане оставались ещё на несколько минут, чтобы посмотреть прямо в храме на импровизированный выставочный зал.

Здесь собрали самые разные творческие работы, из бумаги и дерева, вышивки, аппликации. Тематика, конечно, пасхальная потому не обошлось без традиционных атрибутов праздника – куличей крашенных яиц.

«Выставка очень интересная, красивая и детям понравилась тоже, украшают и яйца, и вот эти все зверюшки, очень красивые. Для нас Пасха – это очень большой праздник, и дети и внуки со мной ходят в храм, мы всегда отмечаем».

Ближайшие 40 дней для православных верующих будут праздничными. И конечно, для тех, кто держал пост и молился предыдущие 40 дней – это возможность чуть отдохнуть. Но здесь тоже нужно не перестараться – говорят в церкви.

Это время и для праздника, и для хороших дел. Помогите тем, кто просит. Сделайте что-то, отложенное на потом. Проведите время с близкими и главное, сумейте сохранить в душе пасхальную чистоту. Так говорит – писание

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