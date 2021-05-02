Два человека погибли при стрельбе в казино в США

Источник материала: ОНТ

Два человека скончались в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин. Об этом со ссылкой на телеканал FOX11 сообщает РИА «Новости».

Трагический инцидент произошел в казино в пригороде Грин-Бэй. Как изначально сообщили в местной полиции, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере семь человек, однако в последствии число пострадавших сократилось до одного. Сам стрелок был убит.

Согласно предварительным данным, целью стрелка был конкретный человек. Однако, не обнаружив его в здании казино, злоумышленник открыл стрельбу по его коллегам и друзьям, двое из которых скончались от полученных ранений, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Пострадавший был доставлен в больницу. По предварительной версии, нападавший мог быть одним из бывших сотрудников казино.

Фото: Freepik

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