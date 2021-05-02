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Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное

02.05.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное

В Шотландии во время обычной операции на глазу хирурги извлекли из него необычный предмет. Пациентка о существовании этого объекта даже не подозревала, информирует ресурс «Популярная механика». 

42-летняя женщина обратилась в клинику с жалобами на деформацию и вздутие глазного яблока. Медики подозревали у пациентки обычную кисту. Внешне вздутие имело диаметр 6 миллиметров. Но киста во время операции лопнула, врачи увидели обнажившееся полупрозрачное похожее на скорлупку тело. Врачи изучили находку, ей оказалась контактная линза типа RGP. Уникальность случая заключалась в том, что женщина не носила линзы уже почти 30 лет.

Пациентка позже вспомнила, что была вынуждена использовать линзы еще в детстве. Во время игры в бадминтон ребенку в лицо попал воланчик. Девочка решила, что линза выпала из глаза, но та на самом деле следующие почти 28 лет находилась в глазу.


Фото: simplicity.in 

В результате пациентка после операции отделалась небольшим отеком, а когда тот спал – женщина уже не ощущала никакого дискомфорта.

Отмечается, что врачи периодически сталкиваются с оставшимися внутри глазного яблока пациентов контактными линзами или их фрагментами. Но даже сами опытные офтальмологи признаются, что не могли и представить человека, который, не подозревая об этом, почти три десятилетия проживет с куском инородного тела в зрительном органе.

Фото: simplicity.in

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В Шотландии во время обычной операции на глазу хирурги извлекли из него необычный предмет. Пациентка о существовании этого объекта даже не подозревала,...
 
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