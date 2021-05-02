Дженнифер Лопес и Бен Аффлек реанимируют свои отношения

Источник материала: ОНТ

По информации инсайдеров, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят довольно много времени вместе и выглядят счастливыми, сообщает журнал Tatler.

Меньше месяца назад звезда поп-сцены рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, с которым прожила четыре года и намеревалась узаконить отношения.

Скрасить одиночество Дженнифер Лопез помогает один из бывших возлюбленных – Бен Аффлек, который также недавно расстался со своей пассией Аной де Армас.

В начале 2000-х Дженнифер Лопез и Бен Аффлек составляли одну из самых ярких пар Голливуда, фанаты прозвали их «Беннифер». Актёр даже сделал предложение возлюбленной, однако вскоре они расстались.

В многочисленных интервью певица не раз признавалась, что разрыв с Аффлеком стал одним из самых тяжёлых событий в её жизни.

Фото: marieclaire.co.uk

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