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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек реанимируют свои отношения
Источник материала: ОНТ
По информации инсайдеров, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят довольно много времени вместе и выглядят счастливыми,
Меньше месяца назад звезда поп-сцены рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, с которым прожила четыре года и намеревалась узаконить отношения.
Скрасить одиночество Дженнифер Лопез помогает один из бывших возлюбленных – Бен Аффлек, который также недавно расстался со своей пассией Аной де Армас.
В начале 2000-х Дженнифер Лопез и Бен Аффлек составляли одну из самых ярких пар Голливуда, фанаты прозвали их «Беннифер». Актёр даже сделал предложение возлюбленной, однако вскоре они расстались.
В многочисленных интервью певица не раз признавалась, что разрыв с Аффлеком стал одним из самых тяжёлых событий в её жизни.
Фото: marieclaire.co.uk
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По информации инсайдеров, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят довольно много времени вместе и выглядят счастливыми, сообщает журнал Tatler. Меньше месяца назад...
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