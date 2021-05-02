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Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой
Источник материала: ОНТ
Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с праздником Пасхи,
Во всех регионах Италии в приходах Русской православной церкви сегодня прошли праздничные пасхальные богослужения.
Папа Римский Франциск в своей традиционной воскресной проповеди, которую он произнёс из окна Апостольского дворца в Ватикане, также поздравил всех православных христиан с главным религиозным праздником.
Фото: Pixabay
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Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с праздником Пасхи, передаёт «ТАСС». Во всех регионах Италии в приходах Русской православной церкви...
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