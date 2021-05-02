Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой

Источник материала: ОНТ

Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с праздником Пасхи, передаёт «ТАСС».

Во всех регионах Италии в приходах Русской православной церкви сегодня прошли праздничные пасхальные богослужения.

Папа Римский Франциск в своей традиционной воскресной проповеди, которую он произнёс из окна Апостольского дворца в Ватикане, также поздравил всех православных христиан с главным религиозным праздником.

«Самые тёплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!», – сказал понтифик

Фото: Pixabay

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