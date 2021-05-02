Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню – напрестольный Туровский крест

Источник материала: ОНТ

2 мая в городе Турове Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Пасху Кафедрального собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских передал в дар храму воссозданную святыню – напрестольный Туровский крест, утраченный после разрушившего собор в XIII веке землетрясения. Об этом информирует БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, насколько символично, что одна из сакральных святынь Беларуси возвращается в главный православный храм Турова именно в день Светлой Пасхи.

Президент отметил, что данный храм в Турове появился относительно недавно, сейчас здесь свое место займет и Туровский крест.





Александр Лукашенко подчеркнул, что ему повезло быть сопричастным к воссозданию сакральных белорусских святынь, в том числе креста Евфросинии Полоцкой, а сейчас – Туровского креста.

Фото: БЕЛТА

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